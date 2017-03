OM Partners huurt in Capelle aan den IJssel

OM Partners Nederland is onlangs een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van totaal 484 m² kantoorruimte 15 parkeerplaatsen gelegen op de bovenste etage van bedrijfsverzamelgebouw Cypresbaan 15-37 te Capelle aan den IJssel.

OM Partners Nederland is een consultancy en software ontwikkelingsbedrijf op het gebied van Supply Chain Planning Solutions en heeft wereldwijd 7 vestigingen.

Door actief beheer en het leveren van maatwerk oplossingen voor huurders in het bedrijfsverzamelgebouw Cypresbaan 15 heeft de eigenaar het afgelopen jaar 13 nieuwe huurders mogen verwelkomen. Er is nu nog maar 1 gehele etage en enkele flexibele kleinere metrages beschikbaar.

De Mik Bedrijfshuisvesting, samen met Goud Bedrijfshuisvesting B.V. belast met de verhuur voor de Cypresbaan, trad in deze transactie op namens de verhuurder.