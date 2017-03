Roy Donders krijgt winkel in binnenstad Tilburg

Wereldhave heeft een overeenkomst gesloten met Roy & Rian Donders voor een winkelunit in Tilburg.

In de Pieter Vreedestraat 1-7 gaat Roy & Rian Donders in totaal circa 520 m² bvo huren. Als onderdeel van de vernieuwing in de binnenstad is de nieuwe huurder een welkome aanvulling en sluiten de merken van Roy & Rian Donders mooi aan bij het overige aanbod van Wereldhave in de Emmapassage en Pieter Vreedeplein. De opening van de nieuwe winkel van Roy Donders zal in de maand september 2017 plaatsvinden.

Wereldhave is in samenwerking met de gemeente Tilburg en andere stakeholders een partnership aangegaan voor de binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum van Tilburg. De vernieuwing, met onder andere de komst van Hudson’s Bay in september, gaat zorgdragen voor extra beleving in de binnenstad met als gevolg beter aan de wensen van de hedendaagse bezoeker te kunnen voldoen.