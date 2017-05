BAM koopt nieuwe locatie in Utrecht

BAM heeft een nieuwe locatie gekocht aan de Proostwetering 31 in Utrecht. Het object, dat in 2004 werd gerealiseerd, bestaat uit circa 6400 m² kantoorruimte en 125 parkeerplaatsen op eigen terrein.

In opdracht van BAM heeft Cushman & Wakefield zowel op als onder de markt gezocht naar een locatie die voldoet aan de wensen van BAM. Daarbij kwam al snel de voormalige locatie van Hulskamp Audiovisueel in beeld, die op dat moment nog niet op de markt was maar aan veel van de gestelde eisen voldeed.

Cushman & Wakefield adviseerde BAM bij deze transactie.