500Beethovenstraat volledig verhuurd

Warburg-HIH Invest Real Estate heeft 500Beethovenstraat, gelegen aan de Amsterdamse Zuidas, volledig verhuurd.

Warburg-HIH Invest en FactSet Benelux hebben een langjarige huurovereenkomst gesloten voor 818 m2 kantoorruimte. Onlangs nog kondigde Warburg-HIH Invest de verhuur aan van HERE International voor tevens 818 m2 kantoorruimte.

Warburg-HIH Invest en G&S Vastgoed verwelkomen de twee nieuwe huurders in 500Beethovenstraat. Het gebouw omvat 6.000 m2 kantoorruimte, 400 m2 commerciële ruimte alsmede 60 parkeerplaatsen. In 2015 kocht Warburg-HIH Invest het nieuw ontwikkelde gebouw op de Amsterdamse Zuidas voor een institutionele investeerder. 500Beethovenstraat, een ontwikkeling van G&S Vastgoed, werd opgeleverd in 2016 en is BREEAM Excellent gecertificeerd.



Warburg-HIH Invest is bijgestaan door haar asset manager Cording Real Estate Group. G&S vastgoed is bij de transactie met FactSet geadviseerd door NL Real Estate in collegiale samenwerking met CBRE. Factset werd gedurende het commerciele traject geadviseerd door Colliers International.