La Place opent nieuw restaurant in Veenendaal

La Place opent in mei 2017 een nieuw restaurant in winkelcentrum Passage Corridor in Veenendaal.

Het restaurant is gevestigd aan de Corridor 60 en heeft een vloeroppervlak van circa 582 m² op de begane grond en circa 39 m² op de eerste verdieping. La Place keert met veel enthousiasme terug op de oude vertrouwde plek. Hier wordt weer dagelijks ontbijt, lunch en diner geserveerd, waarbij 100 procent natuurlijke, dagverse en huisgemaakte producten de hoofdrol spelen.



La Place heeft naast ruim vijftig vestigingen in Nederland ook enkele locaties in Duitsland, Indonesië en de Verenigde Staten. Begin 2016 is de foodserviceformule overgenomen door Jumbo Groep Holding.



Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield heeft de verhuurder, CBRE Global Investors, in deze transactie begeleid.