PROVADA Laatste stap voor Harbour Village

De gemeente Rijswijk, industrieschap Plaspoelpolder en Heembouw hebben hun handtekening gezet voor de realisatie van de laatste fase van bedrijvencentrum Harbour Village in Rijswijk.

Op de Provada is donderdag het startsein gegeven voor de realisatie van de vierde en laatste fase van bedrijvenlocatie Harbour Village. Daarmee nadert deze gebiedsontwikkeling op de Landtong van Rijswijk, 4 jaar na de start bouw van fase 1 in 2013, de voltooiing.

Harbour Village is een ontwikkeling van Heembouw Bedrijfsruimten Ontwikkeling, samen met het industrieschap Plaspoelpolder (IPP) en de gemeente Rijswijk. Harbour Village is in fasen ontwikkeld. De eerste drie fasen zijn succesvol afgerond en alle 46 bedrijfsruimten zijn inmiddels in gebruik. Van de 20 units die in de laatste fase worden gerealiseerd, is inmiddels 50% verkocht. Daarom gaven wethouder René van Hemert van de gemeente Rijswijk en projectontwikkelaar Rolf Verdel van Heembouw vandaag het startsein voor de realisatie van deze fase, door het zetten van hun handtekening op de artist impression. In november start de bouw.

Harbour Village ligt aan de Nijverheidsstraat in Rijswijk, op de Landtong. Habeon Architecten en Inbo maakten het ontwerp voor Harbour Village.

Op de foto Rolf Verdel van Heembouw (links) en wethouder René van Hemert