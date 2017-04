PingProperties verlengt huurcontract met Sivantos op Dutch Tech Campus

PingProperties heeft namens haar Corporate Office Fund IX overeenstemming bereikt met Sivantos Benelux over een langjarige verlenging van de huurovereenkomst voor 768 m² en 16 parkeerplaatsen op Dutch Tech Campus in Zoetermeer.

Sivantos Benelux was gevestigd in gebouw Hayes op de Campus. In samenwerking met PingProperties is gebouw Drebbel verbouwd en geüpgraded naar de standaarden van deze tijd. Na deze upgrading is het gebouw turn key opgeleverd aan Sivantos Benelux.

Begin jaren ’90 is dit bedrijventerrein ontwikkeld. Na oprichting van PingProperties Corporate Office Fund IX in 2015, waarin deze belegging is geplaatst, is PingProperties gestart met de transformatie naar de Dutch Tech Campus. Er is sindsdien aanzienlijk geïnvesteerd in voorzieningen en services om de tevredenheid van zittende huurders te verhogen en nieuwe huurders aan te trekken. Door deze positieve ontwikkelingen heeft Sivantos Benelux besloten tot verlenging op deze locatie.

Hoortoestellen

Sivantos Benelux is onderdeel van de Sivantos Group. Sivantos is leverancier van hoortoestellen met meer dan 130 jaar ervaring op het gebied van audiologie. In volume en omzet behoren zij tot de drie grootste aanbieders ter wereld. Dankzij de innovatieve en technologisch geavanceerde hoortoestellen en aanvullende diagnostische workflow-toepassingen en dienstverlening zijn ze in veel landen marktleider in deze branche.