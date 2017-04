Stichting Maasdelta Groep verkoopt complex Raadhuisstaete te Spijkenisse

Stichting Maasdelta Groep heeft het complex Raadhuisstaete gelegen aan de Raadhuislaan te Spijkenisse verkocht.

Het complex is verkocht aan een particuliere belegger. Het gaat om 15 meergezinswoningen, circa 2800 m² kantoor-/winkelruimte en diverse parkeerplaatsen. Het complex is onaangebroken en niet gesplitst in appartementsrechten.



Capital Value adviseerde Stichting Maasdelta Groep bij de verkoop en Houthoff Buruma heeft de verkoop juridisch begeleid. City Business Beheer zal in samenwerking met Q Makelaars het beheer en de verhuur voor de koper verzorgen.