De SCPI Atream Hôtels heeft onlangs het gebouw van 3 sterren-hotel Hampton by Hilton Amsterdam Schiphol Airport gekocht. Het is de eerste aankoop van Atream voor het SCPI Atream Hôtels label in Europa.

