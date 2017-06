Roto Smeets GS verkoopt bedrijfsgebouw te Eindhoven

Roto Smeets GS heeft een bedrijfsgebouw verkokcht te Eindhoven. Het gebouw ligt aan de Looyenbeemd 11, op een zichtlocatie aan de N2/A2 op bedrijventerrein De Hurk.

Het bedrijfscoomplex bestaat uit 3679 m² bedrijfsruimte, 1453 m² kantoorruimte met 70 parkeerplaatsen. De nieuwe eigenaar IAP is met zittend huurder Asito een langjarige huurverlenging overeengekomen voor 600 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.

De overige kantoorruimte en de volledige bedrijfsruimte is inmiddels verhuurd aan Industrial Auctions, een internationaal opererend online veilingbureau gespecialiseerd in het business to business veilen van machines, inventaris en goederen.

Bossers en Fitters Bedrijfshuisvesting adviseerde en begeleidde zowel verkoper Roto Smeets GS alsmede de nieuwe eigenaar IAP bij de huurverlenging met Asito en de verhuur aan Industrial Auctions.