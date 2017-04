Staat bouwt belang in ASR af tot minderheid

De Nederlandse Staat heeft haar belang in ASR verder afgebouwd. Van een meerderheidspositie heeft zij nu een groot minderheidsbelang over. Dit heeft de verzekeraar bekend gemaakt.

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), optredend namens de Nederlandse Staat, heeft 20.000.000 gewone aandelen ASR verkocht tegen een prijs van € 25,75 per aandeel. Dit heeft geresulteerd in een totale opbrengst van circa € 515 miljoen. ASR ontvangt geen opbrengst van deze verkoop.

Het belang van NLFI in het aandelenkapitaal van de verzekeraar en vastgoedbelegger neemt met deze transactie af van 50,1% tot 36,8%. Na intrekking van de 3.000.000 aandelen die ASR in januari 2017 heeft ingekocht in de vorige aanbieding, zal NLFI naar verwachting nog een belang van 37,5% houden in het aandelenkapitaal van de onderneming.

ASR heeft bij deze tranche geen eigen aandelen ingekocht, omdat het bij de plaatsing in januari dit jaar reeds het maximale aantal aandelen heeft ingekocht waartoe zij op dit moment door haar aandeelhouders gemachtigd is. Een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur op marktconforme voorwaarden om eigen aandelen in te kopen en de intrekking van de in januari 2017 door ASR ingekochte aandelen wordt op de agenda geplaatst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op 31 mei 2017 zal plaatsvinden.

De verzekeraar (toen nog Fortis ASR geheten) werd in 2008 genationaliseerd omdat de onderneming door de financiële crisis op omvallen stond. Afgelopen zomer verkocht de staat een eerste tranche van 30% van de aandelen.