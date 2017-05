Bedrijfscomplex verkocht in Enschede

Pilkington Benelux heeft een deel van het bedrijfscomplex aan de Hoeveler 5-11 in Enschede verkocht aan Bühler.

Het gaat om een productieruimte van circa 5200 m², die door Bühler zal worden aangepast voor hun productieactiviteiten.

Bühler maakt deel uit van een familiebedrijf met het hoofdkantoor in Zwitserland. De vestiging van Bühler in Nederland is gespecialiseerd in de productie van matrijzen voor alle typen korrelpersen. De organisatie is werkzaam in de procesindustrie voor het vervaardigen van machines en dergelijke voor de voedselindustrie en hoogwaardige materialen.

Pilkington Benelux is een glasproducent en maakt onderdeel uit van de NSG groep. De bedrijfsactiviteiten worden geconcentreerd op de huidige locatie aan de Hoeveler 25 in Enschede.

De koper werd bij de transactie begeleid door Ed Santing vastgoedadvies. Pilkington Benelux werd geadviseerd door Cushman & Wakefield.