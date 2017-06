Preston Innovations (Primo Distribution) huurt 3200 m² bedrijfsruimte aan de Positronweg 12 te Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide.

Preston Innovations is leverancier van hengelsportartikelen. Na de overname van Primo in 2014 door een private Amerikaanse onderneming is het afzetgebied enorm vergroot en voldeed de huisvesting niet meer.

JLL adviseerde de verhuurder en Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht trad op namens huurder Preston Innovations.