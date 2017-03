Skechers opent nieuwe winkel in Eindhoven

Lifestyle schoenenretailer Skechers heeft een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een nieuwe winkel in het centrum van Eindhoven.

De winkel is gelegen aan de Demer 17 in Eindhoven en heeft een winkelvloeroppervlak van circa 190 m² op de begane grond met secundaire ruimtes op de eerste, tweede en derde verdieping. Voor Skechers wordt dit de derde winkel in Nederland, Skechers neemt deze winkellocatie in Eindhoven over van modegroep Hallhuber. Op zaterdag 1 april worden de deuren van de nieuwe winkel geopend.

Skechers is een van de grootste retailers in lifestyle schoenen voor dames, heren en kinderen. De organisatie heeft een lifestyle en performance divisie die meer dan 3.000 schoenstijlen ontwerpt, produceert en verkoopt. De collectie wordt verkocht in warenhuizen, gespecialiseerde en onafhankelijke winkels, in meer dan 1700 eigen Skecher brandstores en online via skechers.com.

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield adviseerde Skechers bij de totstandkoming van de verhuurovereenkomst. Verhuurder is Nieuw Winkel Vastgoed.