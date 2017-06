Angelo, Gordon en APF verwerven voor € 13 mln kantoor in Utrecht

Een joint venture van Angelo, Gordon en APF International heeft een kantoorgebouw aan de Van Deventerlaan 31-51 te Utrecht verworven.

Het gebouw bestaat uit 14.947 m² vvo kantoorruimte en 266 parkeerplaatsen. Het staat volledig leeg nadat KPN eerder dit jaar is verhuisd. Uit het Kadaster blijkt dat de koopsom € 13 mln is.

De joint venture is van plan om het gebouw te upgraden naar een zeer modern kantoorgebouw met een nieuwe entree en lobby, inclusief Voorzieningen zoals een koffiebar en extra gedeelde faciliteiten.

De locatie is volgens de nieuwe eigenaren uniek vanwege de zichtbaarheid van de snelweg A2 en bereikbaarheid.

De joint venture is in de laatste 18 maanden een zeer actieve koper geweest in Amsterdam, waar zij meer dan 35.000 m² kantoorruimte heeft gekocht. De joint venture richt zich op gebouwen met aanzienlijke leegstand maar wel herontwikkelingspotentieel in hoogwaardige stadscentra.

De koper werd geadviseerd door JLL, Osborne Clarke en Albers & van Tienen Notarissen. De verkoper werd juridisch geadviseerd door Loyens & Loeff en commercieel door Cushman & Wakefield in samenwerking met Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting.