Waarom dit de vijf genomineerde Green Leaders 2017 zijn

Er wordt momenteel volop gestemd op de Green Leader Award. Stemmen op een van de vijf genomineerden kan nog tot 24 mei via www.greenleaderaward.nl.

De Green Leader Award is een initiatief van Dutch Green Building Council in samenwerking met PropertyNL en de Provada. De Award is in het leven geroepen omdat de vastgoedsector weliswaar verduurzaamt, maar nog niet voldoende snel en niet over de hele linie. Beslissers die lef en persoonlijk leiderschap tonen, kunnen met hun nieuwe, verfrissende inzichten het verschil maken en zodoende een krachtige impuls geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De winnaar wordt uitgedaagd een jaar lang zijn kennis te delen en leiderschap te tonen om verduurzaming verder te versnellen.

Stemmers krijgen ook de mogelijkheid aan te geven waarom ze voor een van de kandidaten hebben gekozen, dus waarom het groene leiders zijn. Hieronder een aantal reacties op de vijf genomineerden, in willekeurige volgorde.

Coert Zachariasse (ceo, Delta Development)

Over Coert Zachariasse niets dan lof over zijn rol als inspirator. 'Een absolute pionier en inspirator die erin slaagt ambassadeurschap voor circulaire economie en succesvol ondernemen te combineren', aldus een van de stemmers. Een ander noemt Zachariasse de 'grondlegger van circulair ontwikkelen in Nederland'. Uit de reacties blijkt ook de waardering voor zijn vermogen om zijn inspirerende woorden om te zetten in daden: 'Niet alleen lullen, maar vooral ook poetsen!' En: 'na de ontwikkeling van Park 20|20 legt Coert de lat voor The Valley weer een stukje hoger'.

Harm van Oorschot (directeur Vastgoed en Bouw, Lidl)

Harm van Oorschot wordt gezien als 'inspirerende persoonlijkheid', een 'goede directeur' en een 'geweldige man'. Uit reacties blijkt dat stemmers de weg die Lidl heeft ingeslagen enorm waarderen. 'Lidl is heel actief mooie stappen op dit gebied aan het maken!' En: 'Lidl heeft uniek duurzame projecten gerealiseerd en is daarmee voorloper in de retail- en distributiemarkt van Nederland.' Dat is mede de verdienste van Harm van Oostschot. Hij is een 'aanjager voor het realiseren van duurzame projecten en durft de lat altijd hoog te leggen'. Een volgende stelt: 'Harm heeft de visie om op alle vlakken beter en duurzamer te worden en zet dit al door waar mogelijk.'

Lex de Boer (directeur, Lefier)

Lex de Boer wordt vooral gewaardeerd om zijn manier van denken. 'Lex is een creatief denker en doener.' En om zijn doorzettingsvermogen. 'Lex is een koppige doorzetter die zich belangeloos inzet voor een betere toekomst.' 'Een doorzetter in plaats van een hippe app-bouwer.' En dat als directeur van een corporatie in een moeilijk gebied. 'Groningen moet zo snel mogelijk van het gas af. Lex de Boer durft daarin aanjager te zijn in het gebied met veel tegengestelde belangen.' Hij heeft zijn 'nek uitgestoken met de Stroomversnelling en verduurzaamt in zeer lastig werkgebied.'

Lot van Hooijdonk (wethouder duurzaamheid, Utrecht)

Lot van Hooijdonk is de enige wethouder onder de genomineerden. en de enige vrouw. Dat wordt gewaardeerd. Een 'pittige vrouw die bouwt aan een duurzame wereld', wordt ze genoemd. En 'zeker op een topvrouw' en 'een vrouw met visie en lef'. Haar rol in Utrecht is een belangrijke, vinden de stemmers. Ze is 'zeer actief en betrokken binnen de gemeente Utrecht en zet duurzaamheid echt op de kaart'. 'Ze weet in Utrecht de omslag te maken naar een meer groene en fietsvriendelijke stadsinrichting. Tegen de heersende en gemakzuchtige opvatting in.' Volgens een andere inzender gaat 'de impact van Lot veel verder dan Utrecht; ze is een echte 'hub' in duurzaamheidsland.'

Peter Göbel, (algemeen directeur, ING Real Estate Finance Nederland)

Volgens de stemmers draagt Peter Göbel 'het belang van duurzaamheid als geen ander uit in de gehele vastgoedmarkt'. Hij is 'zeer vooruitstrevend in groen financieringen van groene panden'. En bovendien, zo stellen andere inzenders: hij loopt 'voor de troepen uit in een soms wat conservatieve sector' en hij heeft 'de durf om klanten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid'. Een andere stemmer vat het als volgt samen: 'Peter Göbel is vooruitstrevend in een dynamische omgeving, super gedreven om zo groen als een sperzieboon te worden.'

Via www.greenleaderaward.nl bepaalt het publiek uiteindelijk wie er tot winnaar van de Green Leader Award wordt benoemd. De uitreiking vindt plaats op 31 mei om 15.30 uur tijdens de Provada in de RAI in Amsterdam.