Accenture huurt in Courtyard Building op Papendorp

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH heeft met Accenture een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor Courtyard Building te Utrecht Papendorp voor 2800 m² kantoorruimte.

Accenture levert wereldwijd professional services en oplossingen op het vlak van strategie, consultancy, digital, technologie en operations. Het nieuwe kantoor in Utrecht is onderdeel van het innovatienetwerk van Accenture in Nederland met kantoren en innovatiestudio’s in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Heerlen. Tevens doet het nieuwe kantoor in Utrecht dienst als hoofdkantoor van partner Avanade, waarmee Accenture tezamen intrek heeft genomen in het onlangs geüpgrade gebouw.

Courtyard Building (36.000 m²) ligt aan de Orteliuslaan 1000 te Utrecht op het kantorenpark Papendorp. Het afgelopen jaar heeft de begane grond van het voormalige Compaq-hoofdkantoor een transformatie ondergaan. ProVIP heeft in opdracht van Commerz Real Investementgesellschaft een concept uitgewerkt waarbij huurders centrale voorzieningen tot hun beschikking krijgen, waaronder een vergadercentrum, sportruimte en zogenaamde Good Food Bar. Daarnaast beschikken huurders over faciliteiten die bijdragen om een druk werkbestaan te combineren met een gezonde levensstijl. Zo kunnen ze buiten werken en vergaderen, hebben ze fietsen ter beschikking en kunnen ze tijdens de lunch een potje tafeltennissen of jeu de boulen in de binnentuin.

Bij deze transactie werd de verhuurder geadviseerd door JLL en ProVIP. Accenture werd geadviseerd door CBRE.