Taba Holding koopt pand in Enschede

De kantoorvilla aan Twekkeler Es 42–44 te Enschede is aangekocht door Taba Holding.

Taba is momenteel gevestigd aan de Institutenweg 22 te Enschede. Taba Holding zal de eerste verdieping, van circa 300 m² kantoorruimte, in gebruik nemen. Het totale oppervlakte is 785 m² kantoorruimte.

De begane grond is nog beschikbaar voor verhuur.



Boers&Lem Vastgoedconsultants bracht de transactie tot stand namens de koper. Thoma Post Bedrijfsmakelaars bracht de transactie tot stand namens de verkoper WMC Vastgoed.