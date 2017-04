Control Media verhuist naar Etten-Leur

Aan het eind van deze zomer verhuist het grafische bedrijf Control Media van België naar Etten-Leur.

Het grafische bedrijf maakt een sterke groei door, onder meer door de enorme toename van online drukwerk bestellingen. De huidige productielocatie in België is hierdoor te krap. Hun huidige pand in het Belgische Wildert, net over de Nederlandse grens, heeft een productieruimte van 3000 m², maar in Etten-Leur krijgt de drukkerij de beschikking over 10.000 m². Op termijn zullen hier naar verwachting 80 personen werken. Het nieuwe pand zal zo ingericht worden dat er nog efficiënter gewerkt kan worden.

Verhuizing

Op 1 maart heeft Leon van Nunen, directeur/eigenaar van Control Media, de sleutel in ontvangst genomen van hun nieuwe pand aan de Nijverheidsweg in Etten-Leur. Het bedrijfspand wordt de komende maanden intensief verbouwd om het geschikt te maken voor het grafische bedrijf. De verhuizing van de productie vindt in delen plaats. Aan het begin van de zomer zullen eerst de afwerkmachines naar Etten-Leur verhuisd worden. Aan het einde van de zomer volgen dan de drukpersen.

Personeel succesfactor

Het personeel is een belangrijke succesfactor voor Control Media. “Wij zijn een echt productiebedrijf, daar hebben we ons op ingericht, maar het personeel geeft daarbij de doorslag” vertelt Leon van Nunen. “Alles draait om efficiency en costleadership. Snel inspelen op nieuwe kansen. Dat vraagt ook om doorlopende veranderingen in alle afdelingen. Door automatisering van werkprocessen zijn we in staat om het werkt met een beperkt aantal mensen te doen. We investeren daarbij in machines, maar zeker ook in mensen, want opleiden geeft een hoog rendement. Hierdoor kunnen we ook verder groeien.”

Doorslaggevend aspect: lagere kosten

Control Media heeft gekozen voor de nieuwe locatie in Nederland vanwege de lagere loonkosten, in het bijzonder voor uitzendkrachten en de flexibele personeelsmogelijkheden. Ook de goede infrastructuur van Etten-Leur speelde mee bij de afweging.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant heeft Control Media geattendeerd op de vestigingsmogelijkheden van West-Brabant en hen bijgestaan in hun vestigingsproces. Van der Sande Makelaars was ook bij de transactie betrokken.