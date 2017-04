Private belegger koopt wooncomplex in Enschede

De private belegger Stitswerd Beheer is de nieuwe eigenaar van een volledig verhuurd woon/ winkelcomplex aan het Nieuwlandplein te Schiedam. Het Kadaster meldt een koopsom van € 6,5 mln.

Het complex is door deze belegger in 2011 aangekocht en volledig gerenoveerd en verhuurd, waarna besloten is tot verkoop.

Het complex bestaat uit een 48 woonappartementen en ca. 850m2 winkelruimte op de begane grond, waarvan slechts nog 1 winkelruimte van 120 m² voor verhuur beschikbaar

De verkoper, een private belegger, werd geadviseerd door PG Bedrijfshuisvesting.

De kopend partij werd in de transactie bijgestaan door van Amstel en Nederveen te Bergschenhoek