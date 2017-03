Stebru breidt verder uit met procesmanager Frans Rijns

Ter uitbreiding van de afdeling Procesmanagement heeft Stebru Transformatie en Bouw per 1 maart Frans Rijns verwelkomd.

De nu drie rocesmanagers werken met de transformatietak de vele initiatieven uit tot concrete bouwplannen.

Rijns is 47 jaar en was in het verleden werkzaam bij Slokker Bouwgroep, ERA Contour en BOKX vastgoed ontwikkeling.

Zijn vorige werkgever was KIKX Development, waar hij bijna zes jaar heeft meegewerkt aan met name retailontwikkelingen (Dirk, V&D, Lidl). Hierdoor voegt Rijns met zijn jarenlange ervaring op het gebied van allerhande woningbouwprojecten naar verwachting waarde toe aan Stebru.