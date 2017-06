Jeroen Bosch Advocaten huurt kantoor

In het karakteristieke kantoorgebouw aan Koninginnenlaan 36-38 te ‘s-Hertogenbosch heeft Jeroen Bosch Advocaten 455 m² kantoorruimte gehuurd, verdeeld over drie bouwlagen.

Het huurcontract is ingegaan op 1 juni 2017 en de huurprijs bedraagt € 125 per m² per jaar.

Jeroen Bosch Advocaten (JBA) helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Het advocatenteam bestaat uit 7 mensen.

HRS Bedrijfsmakelaars, partner in Dynamis, trad hierbij op namens de huurder Jeroen Bosch Advocaten, MVGM Bedrijfshuisvesting trad op namens de verhuurder een particuliere belegger.