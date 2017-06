Arnhem verkoopt ontwikkelcomplex Broerenstraat aan Stadswaarde van Messe

Een woon-/winkelcomplex in de binnenstad van Arnhem, aan de Broerenstraat, is verkocht aan vastgoedontwikkelaar Stadswaarde.

Het complex aan de Broerenstraat 4-18 bestaat uit 17 appartementen en 5 commerciële ruimten op de begane grond (574 m²).

Stadswaarde is een binnenstedelijke vastgoedontwikkelaar die zich richt op ontwikkeling van duurzame en intelligente gebouwen voor wonen, werken en winkelen in de binnensteden van de Randstad, Brabantse Stedenrij en Arnhem/Nijmegen.

De onderneming is eerder dit jaar opgericht door Jeroen Messemaeckers van de Graaff en Han de Groot. Messemaeckers werkte voorheen bij ASR Vastgoed Ontwikkeling en was de laatste jaren directeur van het multifunctionele project Leidsche Rijn Centrum. De Groot is voormalig ceo van online onderzoeker MetrixLab dat hij in 1999 oprichtte en dat in 2014 fuseerde met het Japanse Macromill.

Op korte termijn zal Stadswaarde haar plannen met betrekking tot ontwikkeling van de locatie bekend maken. Stadswaarde heeft LEVS Architecten uit Amsterdam aangetrokken als architect.

De gemeente Arnhem werd bij de structurering en verkoop geadviseerd door Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars uit Arnhem in samenwerking met Dirkzwager advocaten & notarissen.