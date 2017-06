PROVADA Syntrus ontwikkelt 3000 zorgwoningen

Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Fame Planontwikkeling willen de komende drie jaar samen circa 3000 woningen ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Beide bedrijven hebben daarvoor donderdag een overeenkomst ondertekend op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

Als pilot heeft Syntrus Achmea RE&F namens een van zijn klanten 86 appartementen aangekocht in het centrum van Apeldoorn, in samenwerking met zorgorganisatie De Goede Zorg.

Alternatief

Fame Planontwikkeling en Syntrus Achmea R&EF introduceren een volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Het nieuwe woonconcept is door Fame ontwikkeld en geschikt voor een brede doelgroep van mensen met een (intensieve) ondersteuningsvraag. Mensen worden in staat gesteld om met een contractuele scheiding van wonen en zorg zelf een eigen woonruimte in het middensegment te huren in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak veel aantrekkelijker.

Zorgorganisaties die zelf niet willen (of kunnen) investeren in hun vastgoed, hebben nu weinig mogelijkheden. Corporaties zijn door de woningwet en de beperkte mogelijkheid tot huurdifferentiatie vaak niet de gewenste samenwerkingspartner. Institutionele en particuliere beleggers zien dit type woningen nog vaak als zorgvastgoed met een hogere risicopremie, in plaats van een specifieke categorie binnen het woningsegment.