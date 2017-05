Gezondheidscentrum in Lelystad verkocht

Een particuliere belegger heeft het gezondheidscentrum ‘Plaza Centre’ te Lelystad aangekocht.

In het gebouw van circa 2400 m² zijn diverse eerstelijns zorgverleners gehuisvest, zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.

Verkoper D&S Beleggingen is geadviseerd door JLL . De koper is een beleggingsfonds dat direct belegd in zorgvastgoed dat werd geadviseerd door Meerman Advies.

De koper staat ten behoeve van de uitbreiding van de beleggings- en ontwikkelportefeuille open voor vergelijkbare projecten.