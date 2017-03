Dudok koopt Rotterdamsche Lloyd van gemeente

Dudok Vastgoed heeft het gebouw Rotterdamsche Lloyd gekocht van de gemeente Rotterdam.

Het pand op de Lloydpier met een totaal oppervlak van 6254 m² is gebouwd rond 1920 in zakelijk-expressionistische stijl. Het is tegenwoordig in gebruik als kantoorgebouw met als huurder Kuehne + Nagel en 13 bovengelegen (atelier) woningen. Sinds 2002 is het pand aangewezen als rijksmonument vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde en de ensemblewaarde.

De gemeente verkoopt het pand omdat het niet tot de kern van de vastgoedportefeuille hoort. Ze wil alleen objecten behouden die belangrijk zijn voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen, zoals zwembaden, scholen en eigen bedrijfshuisvesting. 'We zoeken voor onze panden partners die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk de stad verder ontwikkelen', aldus Marion Timmermans, hoofd Vastgoed van de gemeente Rotterdam. 'Daarom zijn we blij met Dudok Vastgoed als nieuwe eigenaar van het pand.'

De verkoop vond plaats middels een openbare inschrijving waar vanuit zowel nationale als internationale vastgoedbeleggers veel belangstelling voor was. Dudok Vastgoed werd geadviseerd door JLL. De verkoop werd namens de gemeente Rotterdam begeleid door Molenaar Bedrijfshuisvesting.