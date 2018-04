Wiëna van den Berg naar Boelens de Gruyter

Wiëna van den Berg is op 1 april in dienst getreden bij vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter. Ze is als asset manager verantwoordelijk voor het beheer en de optimalisatie van het bestaande vastgoed van het Amsterdamse bedrijf.

