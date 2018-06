Wijkwinkelcentrum Hoog Dalem in Gorinchem is door ontwikkelcombinatie Ooster-Linge 2, een samenwerking tussen Heijmans Vastgoed en AM Real Estate Development, opgeleverd aan Merwehave.

