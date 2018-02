Vesteda is in exclusieve onderhandelingen over de verwerving van een grote Nederlandse woningportefeuille van NN Group. Het gaat om een woningportefeuille van circa 7000 eenheden voor een totaalbedrag van circa € 1,4 mrd.

