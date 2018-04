Vastned koopt en verkoopt in Nederland en Frankrijk en benoemt manager investor relations

Vastned heeft twee aankopen gedaan in Utrecht voor in totaal € 15,1 mln. Tevens zijn er in Nederland en Frankrijk niet-strategische panden verkocht voor in totaal € 20,8 mln. Ronald Beemsterboer is benoemd als nieuwe manager investor relations.

