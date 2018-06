De verleiding is groot om te beginnen met Jan van Zanen, de flamboyante burgemeester van Utrecht, die tevens alle gemeenten (verenigd in de VNG) vertegenwoordigt, volgende week het openingslint van de Provada doorknipt en in dit magazine staat met een interview.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.