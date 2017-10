Het Scheepvaartmuseum was vorige week interessanter dan de Ridderzaal. De koning wacht immers op het nieuwe kabinet, terwijl in het Scheepvaartmuseum onder meer op initiatief van Dick van Hal van Bouwinvest alle grote bouwers, grote institutionele beleggers en de vier grote steden van Holland Metropole bijeen kwamen om te praten hoe zij een miljoen nieuwe woningen kunnen realiseren in de komende tien jaar.

