Het onlangs gelanceerde CCP 5 Long-Life core-plus fonds geadviseerd door Tristan Capital Partners, heeft 10 gebouwen aangekocht in opkomende kantoorgebieden van Amsterdam en Utrecht voor een totaalbedrag van € 48,5 mln. Voor de kantoren in Utrecht is Timeless mede-investeerder.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.