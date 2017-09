Het startsein is gegeven voor de bouw van de twee nieuwe appartementencomplexen aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Stadlander en BAM Wonen ontwikkelen 83 duurzame levensloopbestendige woningen in de complexen.

