Vastned heeft in het eerste halfjaar 2017 1,1% like-for-like huurgroei gerealiseerd. Dat resultaat is te danken aan de winkels in de high streets: de winkels op de mindere locaties lieten een negatieve huurgroei zien.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.