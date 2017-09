Real IS heeft het volledig verhuurde kantoorgebouw aan het Raamplein 1 in Amsterdam gekocht. Reinout Oerlemans kocht de voormalige school in 2012 om hier het hoofdkantoor van Eyeworks te vestingen. Time Warner nam de media-onderneming twee jaar later over.

