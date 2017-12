Real I.S. heeft het prime kantoorgebouw ‘Noortse Bosch’ in Amsterdam verkocht aan het Pan European Core Fund (HECF) van Hines - de eerste aankoop van Hines in Nederland sinds de opening van een kantoor in Amsterdam eerder dit jaar.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.