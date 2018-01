In 2017 hebben de woningbouwers en projectontwikkelaars in Nederland 36.430 nieuwe koopwoningen verkocht. Dat is 10% meer dan in 2016, zo heeft de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers berekend.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.