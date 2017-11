Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat voor Pensioenfonds Recreatie beleggen in woninghypotheken. Het mandaat wordt per 1 december 2017 volledig ingevuld in het PVF Particuliere Hypothekenfonds van Syntrus Achmea RE&F.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.