Woningbelegger Vesteda registreert zich met haar appartementencomplex ‘Huren aan de Rijn’ in Arnhem voor een Well Building Standard certificering. Vesteda is hiermee de eerste in Nederland die opgaat voor een dergelijk certificaat voor een woongebouw.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.