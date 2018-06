PROVADA Tim de Vries winnaar Young Talent Award 2018

Tim de Vries (28), consultant bij Cushman & Wakefield, is winnaar van de Funda in Business/Vastgoedmarkt Young Talent Award 2018. In de finale op de Provada versloeg hij Marieke Dessauvagie (Colliers International) en Remco van der Mije (JLL).

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.