Nog twee weken om de nieuwe Green Leader te nomineren

Donderdag 29 maart sluit de inzendtermijn voor de Green Leader Award. Er resten dus nog twee weken om je duurzame leider te nomineren voor deze award.

Uit alle inzendingen selecteert de jury, bestaande uit gerenommeerde vertegenwoordigers uit de sector, finalisten. Deze finalisten worden geportretteerd in het magazine PropertyNL. Tijdens PROVADA op woensdag 6 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

Green Leader Award

Dutch Green Building Council organiseert in samenwerking met PropertyNL en PROVADA voor het derde jaar op rij de Green Leader Award. Dit is dé onderscheiding voor duurzame leiders die zich inzetten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Eerder wonnen Onno Dwars (Ballast Nedam Ontwikkeling) en Peter Göbel (ING Real Estate Finance) deze prijs.

De Green Leader Award is in het leven geroepen om door middel van leiderschap een versnelling te realiseren in het verduurzamen van de vastgoedsector. Er worden de laatste jaren goede stappen gezet, maar om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zijn grotere sprongen noodzakelijk. Inspirerende leiders zijn hierbij essentieel.

Nomineren

Nomineren kan via de speciale site www.greenleaderaward.nl.