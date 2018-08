Het gerealiseerde resultaat van Vesteda bedroeg over het eerste half jaar van 2018 € 112 mln, vergeleken met € 75 mln een jaar eerder. Exclusief de boekwinst op de portefeuilleverkoop in april, is sprake van een lichte verbetering.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.