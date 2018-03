De werkvoorraad van de totale bouw is in januari uitgekomen op 9,4 maanden. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) als in de grond-, water- en wegenbouw (gww) is de werkvoorraad met een tiende maand toegenomen ten opzichte van december.

