Cushman & Wakefield heeft John Forrester benoemd tot global president. Forrester wordt opgevolgd door voormalig head of UK & Ireland Colin Wilson die is benoemd tot chief executive officer Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Beide benoemingen zijn per 1 december 2017.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.