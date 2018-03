Jan van Zanen opent 14e editie van de Provada

De 14e editie van vastgoedbeurs Provada wordt officieel geopend door Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG. Vanuit die twee rollen zal hij in zijn opening statement het hoofdthema van Provada 2018 uiteenzetten: Educate-Innovate-Integrate.

'Dagen we elkaar genoeg uit? Durven we echt samen te werken', blikt Van Zanen alvast vooruit. 'Maken we gebruik van elkaars expertise om nóg mooiere en gezondere steden te bouwen? Ik zie mooie voorbeelden van slimme, innovatieve oplossingen, die ontstaan door verrassende samenwerkingen. Onverwachte ontmoetingen tussen vastgoed-, onderwijs- en overheidsprofessionals op PROVADA kunnen hiertoe een eerste stap zijn.'

Jan van Zanen (1961) is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht en sinds 2015 voorzitter van de VNG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Gemeenten werken samen aan maatschappelijke opgaven.

De Provada is de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Met een bijzonder breed programma vol topsprekers, trends & innovatie, biedt de beurs veel beleving. Innovatie staat hoog op ieders agenda. Er wordt flink geëxperimenteerd in vastgoedland. Maar hoe maak je die investering waardevol? Wat gaat aan innovatie vooraf (educatie) en wat komt erna (integratie)? Drie elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Provada concentreert zich in 2018 op de voorwaarden voor vernieuwing. Hoe leert je organisatie en hoe brengt ze dat in praktijk? ROI betekent komend jaar: return on innovation.

De Provada vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 juni 2018 in de RAI Amsterdam