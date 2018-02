Na ruim 15 jaar is de grootste herstructurering van Tilburg voltooid. De Tilburgse wijk Groeseind is getransformeerd van een buurt met verouderde arbeiderswoningen in een gewilde woonwijk met een mix aan koop- en huurwoningen.

