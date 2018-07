De Nederlandse kantorenmarkt heeft een sterk eerste half jaar achter de rug, zo blijkt uit de halfjaarlijkse rapportage van Dynamis over de ontwikkeling van de kantorenmarkt. Onder invloed van gunstige macro-economische omstandigheden is 33% meer kantoorruimte verhuurd en verkocht dan in de eerste helft van vorig jaar.

