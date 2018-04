Dela Vastgoed koopt drie winkelcomplexen

Op 29 maart heeft Dela Vastgoed winkelcomplexen gekocht aan de Hooge Steenweg in Den Bosch en de Oudegracht in Utrecht. Als onderdeel van dit pakket is vanuit strategische overwegingen ook de Promenade in Heerlen verworven.

