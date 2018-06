In de binnenstad van Gouda is de leegstand het afgelopen jaar met ruim een derde afgenomen, zo blijkt uit cijfers van de gemeente. In het kerngebied staat ruim 8% procent van de winkelruimte leeg. Begin vorig jaar bedroeg de leegstand nog meer dan 12%.

